BCG, Competitività UE: per il 90% dei leader interessi industriali e commerciali non sono negoziabili

(Teleborsa) - Nuove sfide globali, transizione energetica e ridefinizione delle catene del valore: nel sistema produttivo europeo emerge con forza la necessità di un nuovo patto per la competitività. È quanto emerge dal report "New Deal for European Competitiveness: Business leaders are ready to act", realizzato dasu un campione diil 90% dei top manager ritiene che proteggere gli interessi industriali e commerciali del continente sia una priorità non negoziabile. L’80% (85% in Italia) teme che, senza una base produttiva solida, l’Europa rischi di perdere rilevanza nel contesto economico globale e, in prospettiva, "di sIn questo contesto, il rapporto evidenzia una visione articolata da parte delle imprese. Come spiegaresponsabile per l’area East Mediterranean and Caspian: "Le priorità per i manager europei sono diSul primo fronte le priorità dei top manager sono almeno tre:soprattutto in settori strategici come AI, biotecnologie ed energia;per favorire processi più snelli e decisioni più veloci; infine,cioè grandi aziende in grado di competere nel mondo coi grandi colossi americani e cinesi. Rispetto alle priorità di carattere "difensivo", è sempre più diffusa l’opinione che bisogna smettere di considerare la protezione degli interessi commerciali europei come un optional. Praticamente l’intera platea degli intervistati, ritiene infatti che proteggere gli interessi industriali e commerciali dell’Europa sia una necessità."La richiesta che emerge dallo studio è chiara: cLe aziende italiane si mostrano particolarmente pronte ad agire. Iil 90% aumenterebbe l’occupazione se venissero rimosse barriere strutturali e l’83% rafforzerebbe la produzione sul territorio europeo, con le giuste condizioni. Ma a fronte di una forte volontà di investire, permane: il 49% è convinto che i politici europei comprendano la portata e l’urgenza della sfida (38% in Italia), mentre il 51% pensa di no (39% in Italia). Lo scollamento è più marcato nei settori manifatturieri e consumer.Il cosiddetto "" ha rappresentato uno spartiacque nel clima di fiducia. In Europa, la quota di leader ottimisti sul futuro della competitività è passata dal 39% al 71%. In Italia,con punte più elevate in Germania (76%) e Regno Unito (74%).Tuttavia, l’andamento varia molto per settore. I comparti più dinamici — come aerospazio, telecomunicazioni e deep tech — hanno registrato un netto miglioramento, mentre in ambiti come banche e servizi finanziari si osserva un calo della fiducia dei leader, scesa dal 45% al 40%.Come anticipato, tra i principi fondamentali indicati dagli executive in tutta Europa per rafforzare la competitività dell’area vi sono gli investimenti in trasformazione — in settori come— e la semplificazione dei processi decisionali. Rispetto a queste priorità, il 35% dei manager italiani pone l’accento sulla trasformazione (contro il 31% in Europa), il 24% su processi più snelli e decisioni più veloci (30% Europa).Nel nostro Paese, la priorità numero uno va allaindicata dall’88% dei leader (80% Europa), seguita dai campioni europei (87% Italia, 83% Europa) e dalla necessità di colmare il divario di competenze (86% Italia, 81% Europa).Per far sì che queste priorità condivise a livello europeo si realizzino, i leader del privato sono pronti a collaborare con le istituzioni pubbliche:è pronto a contribuire attivamente al futuro dell’Europa, anche impegnandosi in prima persona.Cosa succede se, al contrario, non vengono intraprese azioni concrete?, il 66% un aumento delle delocalizzazioni e il 62% (64% in Italia) una frenata dell’innovazione.