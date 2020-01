Il comparto telecomunicazioni in Italia in rialzo (+1,46%), corre Inwit

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Ftse MidCap

Inwit

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 11.723,1, in aumento dell'1,46%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 289, dopo aver avviato la seduta a 289.Nel, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,85%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%.