Cambi, sterlina debole dopo dati Gran Bretagna

(Teleborsa) - Sul mercato Forex, la sterlina corregge nei confronti delle principali valute di riferimento, appesantita dalla deludente lettura delle vendite al dettaglio . I consumi, nel mese di dicembre, non hanno superato le aspettative degli analisti, seppur in lieve ripresa.Ilvale al momento 0,8515 mentre ilscambia a 1,3028.Le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata, hanno evidenziato unarispetto al +0,8% dello stesso mese di un anno fa.dello 0,6% dal -0,8% di novembre.dello 0,5%.Il dato, secondo gli addetti ai lavori, lascia presagire un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Banca di Inghilterra. Attualmente,, ma durante l'ultima riunione, due membri del Board avevano proposto di abbassare il costo del denaro allo 0,5%. Il, in quell'occasione, aveva sostenuto la decisione di lasciarli invariati.