Goldman Sachs raddoppierà l'organico della sede di Birmingham

(Teleborsa) - Goldman Sachs Group aggiungerà 500 posizioni
alla sua sede di Birmingham nei prossimi anni, raddoppiando l'organico presso la sede nelle Midlands, nel Regno Unito. La sede di Birmingham è stata aperta nel 2021 con 30 dipendenti e ora ne impiega circa 500.
Il colosso di Wall Street guidato da David Solomon ha inoltre dichiarato, secondo quanto riportato da Bloomberg, che rafforzerà la sua attività di finanziamento in Gran Bretagna
, sottolineando di avere "diversi miliardi di sterline pronti per essere impegnati" in settori come l'intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali.
L'annuncio arriva il giorno dopo che il Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves
ha presentato un bilancio
che si è astenuto dall'aumentare le tasse sui creditori del Regno Unito. Diverse banche hanno successivamente segnalato piani per aumentare i loro investimenti nel Regno Unito.