Eurozona, l'inflazione accelera a dicembre

(Teleborsa) - Confermata la stima preliminare d'inflazione dell'Eurozona del mese di dicembre diffusa dieci giorni fa , che indica una accelerazione dei prezzi nell'Area della moneta unica., come indicato nella stima flash ed in linea con le attese degli analisti. Nel mese precedente si era registrato un incremento dell'1%., dopo il -0,3% del mese precedente, in linea con il consensus., depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dell'1,3% su base annua, come atteso e registrato nel mese precedente. Su base mensile evidenzia un +0,4%., l'inflazione cresce dell'1,6% su base annua, dopo il +1,3% di novembre, mentre su mese registra una variazione pari a +0,3%.