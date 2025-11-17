Fitch: il divario di inflazione tra Regno Unito ed Eurozona si ridurrà nel 2026

(Teleborsa) - Fitch Ratings prevede che l', ponendoche ha prevalso tra i due paesi quest'anno. Lo si legge in un report sul tema, dove viene segnalato che il ritorno dell'inflazione complessiva e di fondo verso l'obiettivo rafforza la previsione che la Bank of England taglierà ancora una volta l'inflazione prima della fine dell'anno e di altri 50 punti base nel 2026.L'indice dei prezzi al consumo (CPI) complessivo del Regno Unito è aumentato di 1,3 punti percentuali quest'anno, attestandosi al 3,8% a settembre, mentre l'indice HICP dell'Eurozona è rimasto sostanzialmente stabile intorno al 2%. Circa. L'inflazione dell'elettricità e del gas nel Regno Unito è attualmente superiore al 9% su base annua, dopo essere aumentata dal -6,8% di dicembre 2024, riflettendo ledell'energia Ofgem, legate alle variazioni dei prezzi all'ingrosso del gas. Il divario dovrebbe ridursi a ottobre, poiché il tetto massimo dei prezzi nel Regno Unito è stato aumentato solo del 2%, rispetto al 9,5% di ottobre 2024.alla divergenza. L'inflazione dei servizi nel Regno Unito si è mantenuta appena al di sotto del 5% quest'anno, mentre nell'eurozona è rallentata al 3,4% a ottobre 2025. Ciò può essere in parte spiegato dai forti aumenti dei prezzi amministrati nel Regno Unito, che usciranno dall'inflazione nel 2026. Tuttavia, anche la rigidità salariale, in parte legata all'aumento del salario minimo nazionale, ha sostenuto l'inflazione dei servizi."La combinazione di una crescita salariale ostinatamente elevata, unita alle crescenti aspettative di inflazione al consumo, ha spinto la Bank of England a cercare il "posto giusto" della BCE - ha affermato- Tuttavia, riteniamo che l'indebolimento del mercato del lavoro britannico significhi che salari e inflazione dei prezzi siano ora saldamente in calo. Manteniamo la nostra previsione di un calo del tasso di sconto al 3,75% entro la fine dell'anno e al 3,25% entro la fine del 2026".