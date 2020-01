Prezzi, Federconsumatori: con inflazione a +0,5% ricadute di 148,40 Euro annui a famiglia

(Teleborsa) - "Si rende sempre più urgente e necessario intervenire ancor più incisivamente a sostegno della domanda interna, rilanciando i redditi delle famiglie, attraverso l'avvio di un". Questo l'in seguito alla pubblicazione degliche registranocon il cosiddettoSecondo le stime con l'inflazione a questi livelli,Secondo l'Istat "la lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di dicembre è imputabile prevalentemente all', vale a dire all'aumento ingiustificato dei costi dei carburanti sull'onda delle recenti vicende internazionali.Complessivamente,, la metà rispetto al livello registrato nel 2018, pari al +1,2%. Un rallentamento che – per Federconsumatori – è sintomo di un'economia che crescere poco. Per l'Associazione è, dunque, "opportunoper fare in modo che la tassazione non pesi in maniera eccessiva su alcuni beni di prima necessità che invece vengono considerati beni di lusso tassati al 22%".