Salini Impregilo, risultati dell'offerta di scambio dei bond

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Definito con successo il pricing di nuove obbligazioni per 250 milioni di euro con scadenza 7 anni a tasso del 3,625%.comunica i risultati finali dell'invito ai portatori di titoli esistenti denominati "euro 600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021" ad offrire in scambio le obbligazioni in cambio di titoli senior a tasso fisso denominati in euro.in linea capitale delle Obbligazioni 2021 validamente offerte per lo scambio è pari a, mentre l’importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni che saranno emesse è pari a 250 milioni di euro.Le nuove obbligazioni includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123,34 milioni di euro, con una domanda che è stata circa 4 volte superiore all'offerta.Le ulteriori nuove obbligazioni saranno emesse a termini identici e saranno consolidate in un’unica serie con le altre nuove obbligazioni.Ladelle nuove obbligazioni è ile la relativa cedola è del 3,625%.