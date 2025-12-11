Opa Eles, Mare alza offerta a 2,65 euro per azione

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - Mare Group ha annunciato l’aumento deldell’su, rispetto ai precedenti 2,61 euro, con un incremento dell’1,5%. La decisione, approvata dal CdA della società, mira ad allineare l’offerta al prezzo proposto da un concorrente terzo, concentrando la scelta degli azionisti "sugli obiettivi strategici e sulle sinergie di lungo periodo" del progetto industriale.Ilincorpora undel 19,2% sul valore ufficiale del titolo Eles alla data di riferimento del 3 ottobre 2025, pari a 2,223 euro, come riportato nella tabella a pagina 1 del documento. I premi risultano ancora più elevati se confrontati con le medie ponderate dei mesi precedenti l’annuncio dell’offerta parziale, arrivando fino al 64,6% sui sei mesi precedenti il 9 giugno 2025.Assumendo la, il nuovo esborso massimo dell’operazione ammonta a, come indicato nel comunicato. Contestualmente, Mare Group ha adeguato anche il corrispettivo dell’offerta parziale precedente, riconoscendo undi 0,04 euro per azione agli aderenti, con pagamento previsto entro il 29 dicembre 2025.La garanzia di esatto adempimento dell’offerta — obbligatoria ai sensi della normativa Consob — è stata aggiornata e confermata da BNL, mentre il: scadrà il 30 dicembre 2025, con pagamento il successivo 8 gennaio 2026.L’OPA, convertita in obbligatoria in base allo statuto Eles, coinvolge tutte ledella società, e si inserisce nella strategia di Mare Group di ampliamento nel settore dei semiconduttori.