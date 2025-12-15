Eles, adesioni limitate all’OPA volontaria sui warrant promossa da EBidCo (Xenon)

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, veicolo indirettamente controllato da, ha reso noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui "Warrant Eles 2019-2026" di, quotata su Euronext Growth Milan . Alla chiusura del periodo di adesione sono stati portati in adesione, pari alloNon si registrano variazioni rispetto ai risultati provvisori comunicati il 12 dicembre e l’offerente non ha effettuato acquisti di warrant al di fuori dell’offerta dalla data di pubblicazione del documento informativo .A seguito dell’operazione, EBidCo deterrà quindi 26.000 warrant, mentrerisulta titolare di 28.472 warrant, pari allo 0,484% del totale. L’offerta non era soggetta ad alcunaIl corrispettivo, pari a, sarà pagato il 19 dicembre 2025, quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione. Il controvalore complessivo dell’offerta ammonta a, che sarà corrisposto interamente in denaro agli aderenti, al netto di oneri fiscali eventualmente dovuti a loro carico.L’offerta eraall’acquisto delladei warrant Eles ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ed era stata annunciata il 23 ottobre 2025.