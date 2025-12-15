Milano 17:35
Eles, adesioni limitate all’OPA volontaria sui warrant promossa da EBidCo (Xenon)
(Teleborsa) - EBidCo, veicolo indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII, ha reso noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui "Warrant Eles 2019-2026" di Eles Semiconductor Equipment, quotata su Euronext Growth Milan . Alla chiusura del periodo di adesione sono stati portati in adesione 26.000 warrant, pari allo 0,442% del totale in circolazione. Non si registrano variazioni rispetto ai risultati provvisori comunicati il 12 dicembre e l’offerente non ha effettuato acquisti di warrant al di fuori dell’offerta dalla data di pubblicazione del documento informativo .

A seguito dell’operazione, EBidCo deterrà quindi 26.000 warrant, mentre FZ risulta titolare di 28.472 warrant, pari allo 0,484% del totale. L’offerta non era soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

Il corrispettivo, pari a 0,225 euro per ciascun warrant, sarà pagato il 19 dicembre 2025, quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione. Il controvalore complessivo dell’offerta ammonta a 5.850 euro, che sarà corrisposto interamente in denaro agli aderenti, al netto di oneri fiscali eventualmente dovuti a loro carico.

L’offerta era finalizzata all’acquisto della totalità dei warrant Eles ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ed era stata annunciata il 23 ottobre 2025.
