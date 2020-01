Berlino, "mini intesa" su tregua in Libia. Sarraj e Haftar concordano per "monitoraggio"

(Teleborsa) - Più del "cessate il fuoco",, il generale Khalifa Haftar e il Presidente Fayez al-Sarraj, che nella capitale tedesca non si sono neppure incontrati,. Ma in ogni caso sarà tutto da verificare, considerando anche il recente "blocco del petrolio" disposto da Haftar.Di questo tenore il commento finale del summit da parte della Cancelliera tedesca Angela Merkel., oramai veri protagonisti anche sull'area del Mediterraneo.. "Piccoli passi avanti", è stato il giudizio del Ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov.Nella riunione di mediazione per la pace in Libia promossa dalla Merkel a Berlino d'intesa con le Nazioni Unite,, tra le delegazioni degli undici Paesi intervenuti sono stati presenti,. In Sicilia, Russia, Francia e Germania erano stati presenti "a livello più basso".I due avversari libici,, che prevede la formazione e la dislocazione in territorio libico di una forza militare internazionale di pace di cui potrebbe far parte anche un contingente italiano.su come militari europei potrebbero contribuire a far rispettare un cessate il fuoco duraturo.L’attuale, seppur fragile, "cessate il fuoco" è scattato il 12 gennaio su impulso di Russia e Turchia.. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrà ora valutare i documenti approvati a Berlino, per l’organismo che dovrebbe favorire il consolidarsi della tregua.In ogni caso,Ma, guarda caso, sottoscritti anche da Turchia, Russia, Emirati, Paesi che hanno fornito a entrambi gli schieramenti libici proprio notevoli quantità di attrezzature militari.