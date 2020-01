CHL, Tribunale Firenze dichiara il fallimento

CHL

(Teleborsa) - Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 14 del 15 gennaio 2020, depositata in cancelleria in data 20 gennaio 2020, ha dichiarato il fallimento di, nominandoL'adunanza per l'esame dello stato passivo avrà luogo dinanzi al Giudice Delegato in data 14 maggio 2020 presso il Tribunale di Firenze.I creditori ed i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita - spiega una nota - potranno presentare domande di insinuazione fino a trenta giorni prima dell'adunanza.