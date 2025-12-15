iRobot crolla a Wall Street (-70%) dopo fallimento e passaggio di controllo ai cinesi

iRobot

(Teleborsa) -. L'azienda di robot aspirapolvere apre la settimana lasciando sul terreno circa il 70%, attestandosi al momento a 1,30 dollari, dopo avere annunciato nel fine settimana di aver presentatosecondo il Chapter 11, con il suo finanziatore garantito e fornitore chiaveattraverso un processo supervisionato dal tribunale.iRobot Corporation ha fatto sapere di aver stipulato un(RSA) con il suo creditore garantito e principale produttore a contratto, Shenzhen PICEA Robotics e Santrum Hong Kong (collettivamente "Picea"), per consentire aPer implementare la transazione, iRobot ha avviato volontariamente una procedura pre-confezionata ai sensi del Chapter 11 presso il Distretto del Delaware, che si prevede verrà completata entro febbraio 2026.In base ai termini dell'accordo, si legge in un comunicato della società,, che potrà. L'operazione contemplata dall'RSA offre un percorso per migliorare la stabilità finanziaria, ridurre il debito e supportare la continua innovazione nell'intero portfolio di iRobot di dispositivi robotici e per la smart home.Al termine dell'operazione, iRobot sarà una società privata interamente controllata da Picea e le sue azioni ordinarieiRobot - conclude la nota - prevede che "tutte le partecipazioni azionarie emesse e in circolazione nella Società saranno annullate e ie non riceveranno alcun recupero sul loro investimento, se il piano del capitolo 11 verrà approvato dal Tribunale".