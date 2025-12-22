Al via da Firenze le reti quantistiche sicure: progetto QuRe da oltre 7 milioni

(Teleborsa) - Ha preso il via il progetto "", un’iniziativa frutto di una collaborazione strategica tra il, e il supporto scientifico dell’, finanziata nell’ambito del programma nazionale FISA – Fondo Italiano per le Scienze Applicate, promossa dal Ministero dell’Universita` e della Ricerca (MUR)."Con questo progetto supereremo i, realizzando ripetitori quantistici capaci di garantire la trasmissione sicura dei dati su lunghe distanze senza ricorrere ai tradizionali trusted nodes. Fondamentale sara` le interfacce innovative basate su atomi e rivelatori di fotoni, elementi chiave per portare questa tecnologia direttamente nelle infrastrutture di fibra ottica gia` esistenti" dichiaraIl progetto QuRE, di rilevanza strategica, e` sostenutoazienda leader nelle tecnologie quantistiche applicate alla sicurezza delle comunicazioni controllata da Telsy, la"In Telsy siamo impegnati a guidare l’innovazione dellaQuRE rappresenta un progetto di frontiera per la realizzazione di reti quantistiche realmente sicure e scalabili. Attraversosviluppando componenti tecnologici chiave, come i quantum repeater, abilitanti per le infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione", ha dichiarato"La sinergia trarappresenta il paradigma dell’innovazione sposato dal CNR che, con QuRE, contribuisce a ridisegnare il panorama della sicurezza digitale e a rafforzare la leadership italiana nel settore delle tecnologie quantistiche", conclude