Eni, accordo con Coldiretti per rafforzare ruolo energia a servizio dell'agricoltura

Eni

(Teleborsa) - Il, e il, hanno firmato un accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte nell'ambito dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile per rafforzare il ruolo dell'energia a servizio dell'agricoltura.In base all'potrà fornire agli associati, ai consorzi e alle società controllate e collegate a Coldiretti la sua gamma di carburanti (gasolio auto, gasolio agricolo e benzine) e di lubrificanti appositamente studiati per soddisfare tutte le richieste e le performance delle macchine agricole (oli motore, oli multifunzionali, oli idraulici, i fluidi antigelo e grassi) cui Eni affianca lubrificanti a basso impatto ambientale, biodegradabili e formulati con materie prime da fonti rinnovabili.si inquadra nella più ampia intesa in essere tra Confederazione Nazionale Coldiretti ed Eni, che, con particolare riguardo al, incoraggiando iniziative di sinergia industriale tra i partner che possono mettere a fattor comune facility, assets e competenze, e più in generale, sostiene la promozione di un’agricoltura sostenibile che punti all'ottimizzazione dei consumi energetici.. La nostra agricoltura è la più green d’Europa ed è all'avanguardia di un nuovo modello economico circolare in cui si produce valorizzando anche gli scarti con una evoluzione che rappresenta una parte significativa degli sforzi per modernizzare e trasformare l’economia italiana ed europea" ha commentatonel sottolineare il contributo del settore alla crescita sostenibile del Paese." - ha dichiarato. "L’economia circolare è un pilastro strategico nel percorso di decarbonizzazione delle nostre attività, e per garantire un futuro di minori emissioni occorre condividere le nostre competenze nel settore dell’energia con tutti i principali attori dei sistemi economico e sociale, come il mondo agricolo, che Eni può sostenere nella costruzione di un futuro a sviluppo sostenibile".