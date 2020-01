Fondosviluppo mette sul piatto 1 milione a favore delle cooperative di comunità

(Teleborsa) -e mette sul piatto, estensibili, per dare seguito all'azione di sistema di Confcooperative per la promozione, animazione e sensibilizzazione dellaquale strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile.Dopo il successo dello scorso anno, l'associazione replica con il, un premio, neo costituite o già attive ed i loro consorzi. Fondosviluppo è una SpA senza scopo di lucro costituita da Confcooperative nel 1993 per promuovere e finanziare nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione.A proposito del nuovo bando, presidente di Fondosviluppo - Confcooperative, ha affermato che si tratta di "un, sentinelle del territorio, capaci di intercettare, più di ogni altra impresa, i bisogni delle comunità". "Dove lo Stato si ritira perché non è più in grado di organizzare servizi e risposte e il privato neanche pensa a cimentarsi - sottolinea - le cooperative favoriscono l’autorganizzazione dei cittadini mettendoli in condizione di rispondere alle proprie esigenze".Destinatarie dell’intervento sono le, con sede o attive nelle aree interne,e che presentano unasignificativamente partecipata da persone fisiche e/o giuridichee interessate al suo sviluppo. Tali cooperative, attraverso le molteplici attività,anche tramite la salvaguardia delIl. Le candidature dovranno essere consegnate entro il 31 maggio 2020.