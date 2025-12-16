Welfare, Area Studi Legacoop-Ipsos: il 61% chiede la riforma

(Teleborsa) - Per(il 61%, in crescita di 8 punti percentuali rispetto allo scorso anno), perche metterà a dura prova i sistemi previdenziali e sanitari s: ma mentre, ili. Unda parte dello Stato e una razionalizzazione dei costi.Sono alcune delle evidenze principali che emergono dalrealizzato dain collaborazione consulla base dei risultati di un sondaggio effettuato su un campione rappresentativo della società italiana per testarne le opinioni sul tema.Il report stila anche una classifica delle sfide che il sistema di protezione pubblica dovrà affrontare nei prossimi anni. Ai primi tre posti, la, le. Seguono le politiche di sostegno alle persone per affrontare difficoltà temporanee o rischi sociali (27%, -7 punti), la sostenibilità finanziaria (sempre al 27%, ma con un calo ancora più vistoso di ben 10 punti), i cambiamenti del mercato del lavoro (26%, -7 punti) e l’integrazione tra servizi sociali, sanitari, educativi e del lavoro (al 25%, con il calo più forte, 11 punti in meno)."Il nostro Paese -sottolinea- è pronto ad affrontare una fase di profondo ripensamento del proprio sistema di welfare. La maggioranza degli italiani a, capace di rispondere con efficacia alle grandi trasformazioni demografiche, sociali ed economiche che stanno cambiando la vita delle persone e delle comunità. E. È sempre più evidente che per garantire qualità, sostenibilità e prossimità dei servizi serve un’azione coraggiosa e collaborativa: Stato, enti pubblici e privato sociale devono poter operare insieme in modo strategico, valorizzando competenze, efficienza e capacità di innovazione.Ma perché ciò sia possibile, è indispensabile che il lavoro di cura e di assistenza venga adeguatamente riconosciuto e remunerato: non si tratta di un costo, ma dell’infrastruttura essenziale per il benessere sociale del Paese. Il tempo della manutenzione ordinaria è finito: oggi abbiamo la responsabilità di guidare, con visione e pragmatismo, una nuova stagione di politiche sociali a supporto di tutte le forze che credono in un welfare universale e capace di innovare".Ma quali sono le priorità che dovrebbero ispirare gli interventi per il welfare del futuro e le politiche di sostegno sociale? Al primo posto (88% delle indicazioni)per dare loro prospettive stabili e favorire la transizione alla vita adulta e familiare. Seguono, tutte con l’85% di indicazioni: investire su prevenzione e promozione della salute, per ridurre i costi sanitari a lungo termine; aumentare la partecipazione delle donne al lavoro, rafforzando la capacità di fornire servizi di supporto e politiche di conciliazione efficaci; costruire una maggiore integrazione dei servizi sociali, sanitari, educativi e per il lavoro, per migliorare il benessere individuale e collettivo.Un capitolo del report è dedicato alle. Il 40% degli intervistati ritiene chementre il 28% opta per una gestione affidata solo allo Stato. Il 26% afferma di preferire una gestione in collaborazione tra Stato ed enti pubblici con imprese capitalistiche private.Da rilevare che. In particolare, tra gli ambiti di maggior contributo per le cooperative, il 34% indica l’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi; il 28% le politiche di sostegno alle persone che debbono affrontare difficoltà di vita temporanee o rischi sociali. Seguono, tutte con il 27% di indicazioni, la realizzazione di reti di servizi sempre più vicini alle famiglie e alle persone, le disuguaglianze sociali, le politiche per i giovani.