Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato +0,07%.
L'analisi di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 1,3385 e supporto a 1,3376. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 1,3394.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)