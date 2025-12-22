Milano 9:04
Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato +0,07%.

L'analisi di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 1,3385 e supporto a 1,3376. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 1,3394.


