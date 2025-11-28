Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Andamento piatto per l'indice principale della Borsa di Parigi, che propone sul finale un moderato +0,04%.
Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.146,1, mentre i supporti sono stimati a 8.006,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.285,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)