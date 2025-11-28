Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Andamento piatto per l'indice principale della Borsa di Parigi, che propone sul finale un moderato +0,04%.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.146,1, mentre i supporti sono stimati a 8.006,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.285,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
