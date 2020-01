Davos, al via prima giornata. Greta: tutti parlano di clima ma nulla è cambiato

(Teleborsa) -che vedrà gli interventi della giovane attivista svedese per l'ambientee del presidente degli Stati Uniti,. I cambiamenti climatici e la necessità di un cambio di rotta dell'economia verso la sostenibilità sono i temi al centro del dibattito. Infatti, nel suoil Wef ha indicato proprio ilcome principaleper i mercati globali, ancora di più delle tensioni commerciali.Greta, prendendo la parola in occasione del panel dal titolo, ha affermato che pur essendo aumentata la consapevolezza su questi temi,. "Nessuno se lo sarebbe aspettato, c'è unae il cambiamento climatico è diventato un- ha detto la giovane attivista - ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, leed è questo il nostro obiettivo".Greta ha poi osservato chee ha esortato ad. "Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata - ha precisato - vengo ascoltata in continuazione. Ma la scienza, e i giovani, in generale non sono al centro del dibattito sul clima. Invece si tratta del nostro futuro e c'è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione".Il presidenteparlerà inveceinsieme al direttore esecutivo del Wef,