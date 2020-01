Seduta molto negativa per l'indice dei beni personali italiano (-2,15%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ferragamo

Moncler

listino milanese

De' Longhi

Brunello Cucinelli

FILA

Safilo

Aeffe

B&C Speakers

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 85.747,2 con una perdita di 1.878,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 1.093, dopo una partenza a 1.099.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,72% sui valori precedenti.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,06%.In caduta libera, che affonda del 2,47%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,06% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%.