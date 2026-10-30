Milano 16:19
49.519 -0,97%
Nasdaq 16:19
28.576 -2,81%
Dow Jones 16:19
52.014 -0,63%
Londra 16:19
10.735 +0,12%
Francoforte 16:19
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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,71%

Il Nasdaq-100 apre a 28.604,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,71%
Seduta molto negativa per l'indice dei titoli tecnologici USA, che retrocede del 2,71%, a quota 28.604,92 in apertura.
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