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/ Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,71%
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,71%
Il Nasdaq-100 apre a 28.604,92 punti
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Finanza
30 ottobre 2026 - 15.33
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