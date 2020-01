Confedilizia, Spaziani Testa: "Non solo Irpef, va aggredita anche l'Imu"

(Teleborsa) - "Andrebbe aggredita anche l'Imu. 22 miliardi l'anno di patrimoniale sugli immobili pesano anche su coloro che l'Irpef non hanno il privilegio di pagarla, non avendo redditi o avendone di minimi. Ma evidentemente non siamo ancora riusciti a spiegarlo a dovere''. Questo l'appello lanciato al Governo dalDal suo account Twitter Spaziani Testa ha commentato così le dichiarazioni delche, ieri, intervistato dall'emittente radiofonica RTL 102.5 ha affermato di voler aggredire l'Irpef "in modo complessivo e sistematico, a favore dei ceti meno agiati, quelli medio-bassi" aggiungendo che "intanto 16 milioni di lavoratori avranno soldi in più in bustapaga".