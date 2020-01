Di Maio lascia la leadership del M5S, Conte: "Governo va avanti"

(Teleborsa) -. Dopo una serata convulsa, con i più importanti esponenti del movimento e del governo convocati con urgenza, manca solo l'annuncio ufficiale che arriva in una settimana decisiva per il governo che attende i risultati delle delle elezioni in Emilia Romagna (forse decisive per la tenuta della maggioranza) e in Calabria di domenica.ma lascerebbe la guida del partito che, da statuto, dovrebbe andare al viceministro all'Interno,, come componente anziano del comitato di garanzia.La scelta sarebbe maturata per ledel movimento ma anche per, come viene chiamato il congresso, che si terranno a marzo a Torino.Il passo indietro di Di Maiocome ha rassicurato il premier Giuseppe Conte: "Il governo va avanti".