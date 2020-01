Toyota richiama 3,4 milioni di auto: problemi all'airbag

Toyota

(Teleborsa) - Il colosso automobilisticosi appresta a richiamare dal mercato 3,4 milioni di automobili, di cui 2,9 milioni negli USA, a causa di alcuni problemi al sistema elettronico degli airbag.: Corolla 2011-2019, Matrix 2011-2013, Avalon 2012-2018 e Avalon Hybrid 2013-2018.Gli airbag difettosi potrebbero non gonfiarsi, o farlo solo in parte, in caso di incidente per via di un problema al sistema elettrico. Il computer di controllo - ha spiegato Toyota - "potrebbe non essere adeguatamente protetto dalle interferenze elettriche".