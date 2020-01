Triboo alza il velo sul piano industriale. Titolo in rally

Triboo

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,10%.A fare da assist al titolo contribuiscono le indicazioni delin crescita da 76 milioni del 2019 (dato preconsuntivo) a 122 milioni del 2022 (CAGR +17%); Ebitda adjusted in aumento da 8,7 milioni del 2019 (dato preconsuntivo) a 18 milioni del 2022 (CAGR +28%);in miglioramento da 9,6 milioni negativa al 31 dicembre 2019 (dato preconsuntivo) ad 0,1 milioni positiva a fine piano.: ampliamento dei servizi offerti,innovazione tecnologica, evoluzione del modello organizzativo più efficiente e funzionale al business ed ottimizzazione dei costi., potendo contare suun Team manageriale rafforzato e una nuova organizzazione interna, basata su una strategica ridefinizione delle aree di business - commentadel Gruppo -. Il nuovo Piano prevede una crescita sostenuta e un incremento della marginalità, facendo leva sull'ampliamento dell’offerta di servizi unitamente all'innovazione tecnologica che da sempre caratterizza Triboo", aggiunge Monti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,737 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,587. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,523.