Gentiloni: "Sui conti non chiediamo miracoli all'Italia"

(Teleborsa) - Ildella nuova Commissione europea "Nella marcia verso la neutralità climatica siamo fra i più avanzati in Europa. La strategia europea di transizione ambientale fE' una occasione per guardare oltre la dimensione della politica del giorno per giorno. Lo ha detto, eurocommissario all'Economia, in una intervista su La Stampa.Quanti aii della PenisolaE' nell'interesse del Paese - sottolinea Gentiloni - perchè rQuesto illo sa