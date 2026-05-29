Integrazione europea e attenzione all'AI: i commenti alle Considerazioni finali di Panetta

(Teleborsa) - Le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia
, Fabio Panetta, sono state "molte complete, molto bene sull'Europa con il richiamo al fatto che bisogna integrarsi
, bisogna fare il debito pubblico, che le cose ci sono ma bisogna metterle in esecuzione", ha commentato Emma Marcegaglia
, AD di Marcegaglia Holding, a margine dell'evento a Roma.
"Molto bella anche l'analisi sull'Italia, con innovazione, capitale umano e anche l'impegno nelle imprese nell'adottare l'intelligenza artificiale - ha aggiunto - C'è un'analisi molto attenta, critica, ma anche dove dice quali sono le soluzioni
e spinge ad andare avanti".
"Le banche hanno sempre fatto la loro parte
e continueranno a fare la loro parte", ha commentato Carlo Messina
, AD di Intesa Sanpaolo.
"In particolare - ha aggiunto - noi siamo pronti a sostenere, come abbiamo sempre fatto, l'erogazione del credito alle famiglie, alle imprese, a supportare anche il sociale con degli interventi delicati, perché credo che uno dei punti su cui ci troveremo a ragionare nei prossimi mesi sarà l'impatto sulle disuguaglianze
che deriverà dall'incremento dell'inflazione e chi oggi ha dei redditi bassi sicuramente ne pagherà il maggior scotto. Credo che sia una responsabilità di tutti in Italia sostenere le fasce deboli e rafforzare gli investimenti delle imprese. Su questo anche le banche possono dare il loro contributo".
"È stata una relazione "lungimirante, con un'importanza enorme al tema dell'intelligenza artificiale
, delle sfide che ci pone in termini di competitività, di mondo del lavoro", Paolo Gentiloni
, ex Commissario europeo per l'economia.
C'è stata inoltre "fiducia nell'Europa, sottolineatura della necessità di un titolo sovrano europeo che è decisivo se vogliamo fare dei salti di integrazione e invito ad agire anche all'Italia sull'innovazione, sui giovani, sulla formazione e finalmente si parla un po' di futuro che mi sembra molto importante
", ha aggiunto.