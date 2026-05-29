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Integrazione europea e attenzione all'AI: i commenti alle Considerazioni finali di Panetta

Finanza
Integrazione europea e attenzione all'AI: i commenti alle Considerazioni finali di Panetta
(Teleborsa) - Le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, sono state "molte complete, molto bene sull'Europa con il richiamo al fatto che bisogna integrarsi, bisogna fare il debito pubblico, che le cose ci sono ma bisogna metterle in esecuzione", ha commentato Emma Marcegaglia, AD di Marcegaglia Holding, a margine dell'evento a Roma.

"Molto bella anche l'analisi sull'Italia, con innovazione, capitale umano e anche l'impegno nelle imprese nell'adottare l'intelligenza artificiale - ha aggiunto - C'è un'analisi molto attenta, critica, ma anche dove dice quali sono le soluzioni e spinge ad andare avanti".


"Le banche hanno sempre fatto la loro parte e continueranno a fare la loro parte", ha commentato Carlo Messina, AD di Intesa Sanpaolo.

"In particolare - ha aggiunto - noi siamo pronti a sostenere, come abbiamo sempre fatto, l'erogazione del credito alle famiglie, alle imprese, a supportare anche il sociale con degli interventi delicati, perché credo che uno dei punti su cui ci troveremo a ragionare nei prossimi mesi sarà l'impatto sulle disuguaglianze che deriverà dall'incremento dell'inflazione e chi oggi ha dei redditi bassi sicuramente ne pagherà il maggior scotto. Credo che sia una responsabilità di tutti in Italia sostenere le fasce deboli e rafforzare gli investimenti delle imprese. Su questo anche le banche possono dare il loro contributo".

"È stata una relazione "lungimirante, con un'importanza enorme al tema dell'intelligenza artificiale, delle sfide che ci pone in termini di competitività, di mondo del lavoro", Paolo Gentiloni, ex Commissario europeo per l'economia.

C'è stata inoltre "fiducia nell'Europa, sottolineatura della necessità di un titolo sovrano europeo che è decisivo se vogliamo fare dei salti di integrazione e invito ad agire anche all'Italia sull'innovazione, sui giovani, sulla formazione e finalmente si parla un po' di futuro che mi sembra molto importante", ha aggiunto.
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