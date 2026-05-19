Stellantis, sindacati: bene produzioni aggiuntive a Pomigliano, ma tempi lunghi

(Teleborsa) - I sindacati italiani
hanno accolto positivamente l'annuncio
di Stellantis
di produrre a Pomigliano dal 2028 le e-car
, cioè vetture city car elettriche di larga diffusione con target di prezzo di 15.000 euro
. "A regime ciò dovrebbe consentirci di arrivare finalmente alla piena occupazione
di tutto il personale, che resta il nostro obiettivo fondamentale, ma come sindacato abbiamo l’esigenza di monitorare attentamente la attuazione del piano, per il pieno coinvolgimento dei lavoratori e per poter affrontare tempestivamente qualsiasi sviluppo e implicazione, tanto più che i tempi di realizzazione
sono purtroppo ancora lunghi", hanno però sottolineato in una nota congiunta Fim Fiom, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR.
Per i sindacati si tratta "di una modifica parziale
del precedente piano con un tentativo da parte di Stellantis di penetrare il segmento più economico, che fino ad ora è rimasto scoperto". "Non ci meraviglierebbe peraltro se fosse annunciato che ciò sarà fatto in collaborazione con altri costruttori extra-europei
", hanno aggiunto.
"Resta il fatto che i tempi sono ancora lunghi e le incognite molteplici, soprattutto rispetto alle ricadute sull’indotto, che ha forte necessità di nuovi carichi di lavoro e di prospettive solide - hanno evidenziato ancora le sigle sindacali -. Per questo chiediamo un coinvolgimento pieno e continuativo, con un confronto puntuale su ogni fase del progetto e sui suoi effetti occupazionali e industriali". I sindacati hanno poi fatto sapere che l'azienda per lo stabilimento di Cassino
non è ancora pronta a esporre un piano operativo: "chiediamo un impegno molto forte poiché non accetteremo la dismissione di nessun sito italiano".
Il 21 maggio
Stellantis presenterà a Detroit il nuovo Piano industriale
.