TIM, conversione azioni risparmio in ordinarie efficace dal 20 maggio

(Teleborsa) - In relazione alla conversione, facoltativa e obbligatoria, delle azioni di risparmio TIM in azioni ordinarie, il Gruppo rende noto che si è concluso il periodo di adesione alla Conversione Facoltativa con 5.634.300.438 azioni di risparmio, pari al 93,5% del totale delle azioni della medesima categoria, oggetto di Conversione sulla base di un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio, con pagamento di un conguaglio in denaro pari a complessivi 0,12 euro lordi per azione di risparmio, per un esborso da parte pari a 676.116.053 euro.



La Conversione Facoltativa avrà efficacia in data 20 maggio 2026, con conseguente assegnazione delle azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione Facoltativa – secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio oggetto di Conversione Facoltativa – mediante accredito delle stesse sui conti titoli degli azionisti interessati presso gli intermediari depositari, oltre al pagamento un conguaglio in denaro pari a complessivi pari a complessivi Euro 0,12 lordi per azione di risparmio.



Le azioni di risparmio per le quali non sia stata esercitata la Conversione Facoltativa saranno oggetto di Conversione Obbligatoria, che

avrà efficacia in data 21 maggio 2026, con conseguente assegnazione delle azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione Obbligatoria – secondo il rapporto di 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio oggetto di Conversione Obbligatoria – mediante accredito delle stesse sui conti titoli degli azionisti interessati presso gli intermediari depositari oltre al pagamento un conguaglio in denaro pari a complessivi 0,04 euro lordi per azione di risparmio. l conguaglio in denaro per la Conversione Obbligatoria sarà versato dalla Società, tramite Monte Titoli, agli intermediari depositari, per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti in data 21 maggio 2026, sulla base delle evidenze dei conti titoli alla chiusura della giornata contabile del 20 maggio 2026.



A far data dal 21 maggio 2026, tutte le azioni di risparmio TIM saranno revocate dalla quotazione su Euronext Milan. In considerazione del rapporto di Conversione – pari, sia per la Conversione Facoltativa che per la Conversione Obbligatoria, a 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio, oltre al conguaglio previsto per ciascuna di esse – a esito della Conversione saranno emesse complessive 6.027.791.699 azioni ordinarie TIM (corrispondenti al numero di azioni di risparmio in circolazione) e, pertanto, il capitale sociale di TIM verrà a essere suddiviso in complessive 21.357.258.195 azioni ordinarie.

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