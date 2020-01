Sabaf avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Sabaf

(Teleborsa) -in esecuzione della delibera assembleare del 7 maggio 2019, ha comunicato l’fino ad un massimo di 200.000 azioni ordinarie, pari all’1,734% del capitale sociale, per un controvalore massimo di euro 4.000.000.Il programma di acquisto, ha precisato la Società, avrà inizio il 28 gennaio 2020 e terminerà entro il 6 novembre 2020. Potrà essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento e contestualmente comunicata al mercato.Al 27 gennaio, Sabaf detiene in portafoglio 169.875 azioni proprie, pari all’1,473% del capitale sociale.