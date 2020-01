Rally di Atlantia a Piazza Affari, titolo sul podio FTSE MIB

Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

(Teleborsa) - Ottima giornata per il titoloche chiude la seduta confermandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB. Le azioni portano a casa un guadagno del 6,38% a 22,33 euro poco sotto i massimi intraday (22,43 euro).: sono passate di mano oltre 4,2 milioni di azioni della controllante di Autostrade per l'Italia.A fare da assist al titolo Atlantia contribuisce la scommessa del mercato su un possibile accantonamento dell'ipotesi revoca della concessione alla controllata ASPI , alimentata anche dalla vittoria del PD alle elezioni regionali in Emilia Romagna , che necessariamente porterà ad un ribilanciamento degli equilibri nella maggioranza e ad un ridimensionamento del ruolo del M5S.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,87. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,24. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,5.