Lottomatica in rally grazie a report JP Morgan

(Teleborsa) - Si muove bene Lottomatica
con un rialzo del 3,11%.
A dare linfa alle azioni contribuisce il rialzo del target price a 31 euro da 28 deciso dagli analisti di JP Morgan che confermano il giudizio a "Overweight".
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Lottomatica
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,27.