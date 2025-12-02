Milano 16:53
Lottomatica in rally grazie a report JP Morgan
(Teleborsa) - Si muove bene Lottomatica con un rialzo del 3,11%.

A dare linfa alle azioni contribuisce il rialzo del target price a 31 euro da 28 deciso dagli analisti di JP Morgan che confermano il giudizio a "Overweight".

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Tecnicamente, Lottomatica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,27.
