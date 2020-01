Coronavirus, primi due casi in Italia. Conte: "Niente panico, siamo preparati"

(Teleborsa) -il morbo che si sta rapidamente diffondendo dalla Cina e che ha portato alla chiusura della ricca regione di Whuan. Ilha confermato che sono stati accertati, si tratta diin viaggio, che alloggiavano presso un hotel della Capitale, attualmente sigillato.I due cinesi sono stati subito ricoverati, "la Bibbia di questo settore", ha sottolineato Conte, aggiungendoe che si stanno conducendodei due turisti, i quali avevano fatto alcune tappe in Italia prima di arrivare a Roma. "Sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata" precisa il Premier, che conferma laAncoradella nave da crociera, ferma al porto dida ieri, dopo che una passeggera proveniente dalla Cina ha manifestato sintomi influenzali. Il Sindaco della città del litorale laziale non ha ancora dato il consenso allo sbarco,Intanto,, attestando che in Cina le, dopo i 42 decessi registrati in una sola giornata nella provincia di Hubei, ed i. L'Organizzazione ha precisato che non è possibile determinare l'ampiezza dell'emergenza, ma bisogna essere preparati per affrontarla. E il portavoce delGerry Rice ha dichiarato che "è ancoradell'epidemia di coronavirus".si è verificato il. E' accaduto in Illinois, dove è stato colpito da Coronavirus il marito di una donna di Chicago tornata da Wuhan.