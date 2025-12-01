Mercato delle due ruote: novembre in flessione ma 2025 resta stabile

(Teleborsa) - Il, effetto diretto del surplus di immatricolazioni di "fine serie" registrato a fine 2024 in vista dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+. Nonostante la flessione del mese,È quanto emerge daidati diffusi da(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori)."S’inceppa nel penultimo mese dell’anno il mercato delle due ruote, che si confronta con un novembre 2024 contraddistinto dai primi effetti del fine serie Euro 5, destinato ad alimentare un surplus di vendite.", sottolinea ANCMA.L’: a novembre registrano -4,81%, con 8.826 veicoli immatricolati.i, fermandosi a 5.986 unità, mentre i ciclomotori calano del 30,20%, con sole 818 unità vendute.Novembre pesa circa il 5% del totale annuo, per cui il parziale negativo ha un impatto limitato sui volumi complessivi:. Gli scooter restano il segmento più solido, con un incremento dell’8,11% e 191.155 veicoli, mentre le moto perdono 13,23% con 129.910 unità. I ciclomotori continuano a soffrire, segnando -24,55% e 12.991 unità vendute.Anchei, dopo due mesi consecutivi di crescita.Proseguono le, che dal mese di giugno non riescono più a tornare in positivo: novembre chiude con -38,63% e 1.185 unità vendute. N, sostanzialmente stabili con -0,82% e 12.478 unità, sostenuti dagli incentivi Ecobonus primaverili, e leche registrano un calo significativo del 43,57% con 3.355 unità, anch’esse penalizzate dagli effetti del fine serie.