Mercato delle due ruote: novembre in flessione ma 2025 resta stabile

(Teleborsa) - Il mercato italiano delle due ruote chiude novembre con un calo significativo del 14,5%
, effetto diretto del surplus di immatricolazioni di "fine serie" registrato a fine 2024 in vista dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+. Nonostante la flessione del mese, l’andamento complessivo del 2025 si attesta su un più realistico -2,8% rispetto allo stesso periodo del 2024 e registra un +1,8% rispetto al 2023.
È quanto emerge dai
dati diffusi da Confindustria ANCMA
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
"S’inceppa nel penultimo mese dell’anno il mercato delle due ruote, che si confronta con un novembre 2024 contraddistinto dai primi effetti del fine serie Euro 5, destinato ad alimentare un surplus di vendite. Dopo due mesi di crescita, il mercato segna una flessione del 14,50% con 15.630 unità vendute
", sottolinea ANCMA.
L’inversione di tendenza riguarda in particolare gli scooter, fino ad ora trainanti
: a novembre registrano -4,81%, con 8.826 veicoli immatricolati. Le moto lasciano sul terreno 23,62 punti percentual
i, fermandosi a 5.986 unità, mentre i ciclomotori calano del 30,20%, con sole 818 unità vendute.
Novembre pesa circa il 5% del totale annuo, per cui il parziale negativo ha un impatto limitato sui volumi complessivi: i primi nove mesi del 2025 registrano un calo del 2,82% (era il 2,17% a ottobre), con 334.056 veicoli immatricolati
. Gli scooter restano il segmento più solido, con un incremento dell’8,11% e 191.155 veicoli, mentre le moto perdono 13,23% con 129.910 unità. I ciclomotori continuano a soffrire, segnando -24,55% e 12.991 unità vendute.
Anche le due ruote elettriche registrano una battuta d’arresto a novembre, con -32,28% e 470 veicoli vendut
i, dopo due mesi consecutivi di crescita. Sull’anno, il segmento rimane in territorio negativo, con -15,44% e 8.159 unità complessive.
Proseguono le difficoltà dei quadricicli
, che dal mese di giugno non riescono più a tornare in positivo: novembre chiude con -38,63% e 1.185 unità vendute. Nell’intero 2025, si evidenzia un andamento differenziato tra i quadricicli elettrici
, sostanzialmente stabili con -0,82% e 12.478 unità, sostenuti dagli incentivi Ecobonus primaverili, e le minicar termiche,
che registrano un calo significativo del 43,57% con 3.355 unità, anch’esse penalizzate dagli effetti del fine serie.(Foto: © Damrong Rattanapong / 123RF)