Grimaldi, finanziamento per 50 milioni di euro da Crédit Agricole Italia

(Teleborsa) -, società del Gruppo Grimaldi, hadestinato alla copertura parziale dell'acquisto della nuova nave Grande Tianjin. L'operazione, riguardante un importo die con durata di 10 anni, si inscrive nell'ambito del programma di investimenti destinati al potenziamento ed ammodernamento della flotta della compagnia di navigazione partenopea.Presa in consegna lo scorso agosto e già regolarmente operativa su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico, la Grande Tianjin è una delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di dollari. Queste navi si distinguono non solo per l'elevata capacità di trasporto - di oltre 9.000 CEU (Car Equivalent Units) ciascuna - ma anche per il loro ridotto impatto ambientale."L'accordo di finanziamento con il Gruppo Grimaldi conferma la nostra crescente attenzione per l'economia del mare sulla quale si focalizzerà anche Le Village by CA della Campania, il nuovo acceleratore di innovazione al servizio delle aziende e delle startup che avvieremo a Napoli nel 2026 - ha dichiarato- In questo modo, prosegue e si rafforza il nostro impegno per le imprese del territorio che, nei primi nove mesi di quest'anno, abbiamo sostenuto con oltre 3 miliardi di euro di nuove erogazioni"."Il Gruppo Grimaldi ha avviato da anni un importante piano di ammodernamento della flotta, come parte integrante ed essenziale della sua strategia di crescita globale sostenibile - ha dichiarato- Siamo felici che Crédit Agricole Italia abbia deciso di collaborare a questo grande progetto attraverso il finanziamento destinato all'acquisto della Grande Tianjin, ed auspichiamo che questo accordo possa segnare l'avvio di una collaborazione sempre più solida e duratura".