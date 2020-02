Coronavirus fa sbandare mercati: rischio recessione sempre più probabile

(Teleborsa) - Ilassicura che ladi Coronavirus ee controllo. Lo ha detto - secondo i media locali - alla riunione del Comitato permanente del Politburo, riunitosi per discutere dell'emergenza e per studiare i prossimi passi. Xi ha detto chePechino starebbe anche pensando ad unae valutando, secondo Bloomberg, il lancio didell'economia. Per gli economisti Pechino potrebbe fissare ildopo aver chiuso l'anno 2019 a +6,1% sulla parte bassa del range stimato (6-6,5%). Frattanto,, fornendo liquidità addizionale alle borse per frenare la caduta vorticosa al ribasso.E' ancora presto per tracciare un bilancio, ma, al di là delle vittime che si contano in centinaia dentro e fuori la Cina, sta avendo già, tanto che qualcuno già ipotizza uno- non solo quella cinese - stanno mettendo le mani avanti, indicandolo fra iSicuramente il virus sta colpendo i mercati azionari ed in particolare i settori più esposti in Estremo Oriente, come quello, il, i, le. Comparti che hanno registrato le peggiori performance in questi ultime settimana. Poi ci sono ovviamente le materie prime,in primis, dal momento che la cina è uno dei più grandi importatori. L'OPEC sta riconsiderando le sue quote ed il settore agricolo si sta interrogando sulle ripercussioni alla produzione.. L'indubbiamente è favorito dall'incertezza dei mercati, se non altro per la sua natura di(safe-heaven), ma anche il comparto dellei, per le quali è solo una corsa contro il tempo.