Pirelli, Equita lima il target price dopo la conversione dell'equity linked bond

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 6,40 euro
per azione (-2%) il target price
su Pirelli
, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, dopo la conversione di un bond
per 496,5 milioni di euro sul controvalore complessivo di 500 milioni di euro (99,3%), confermando la raccomandazione "Hold".
Gli analisti evidenziano la lieve riduzione del rischio flowback
per la necessità di ridurre la quota di Sinochem (idealmente entro marzo per evitare sanzioni in USA) in quanto la sua partecipazione viene ridotta e Camfin ha la possibilità di assorbire un maggior quantitativo di titoli senza superare la soglia del 30% (ora fino al 4,7%). "Il rischio non è comunque rimosso", si legge in una nota.
Equita avanza anche ipotesi sul possibile utilizzo della maggior flessibilità finanziaria: sul buy-back viene detto "comunque non a breve in quanto bisogna attendere l'ottenimento dell'autorizzazione alla prossima assemblea" e in ogni caso pensa sia inopportuno in quanto sarebbe anti-diluitivo per la quota di Sinochem, finché la questione non sarà risolta; un maggior dividendo viene ritenuto probabile
, attualmente con un pay-out intorno al 50% il dividend yield è del 4,2% circa; sul fronte dell'M&A Equita non ritiene che ci siano deal di rilevanti dimensioni allo studio.