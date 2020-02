Maltempo, Italia nella morsa di vento e freddo

(Teleborsa) - Dopo temperature quasi primaverili,Ancora venti molto forti da Nord a Sud per il passaggio di un secondo nucleo freddo di origine nord-atlantica che porterà nuove nevicate fino a quote collinari sulle regioni adriatiche- Adomani 6 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, oltre che i parchi e i cimiteri cittadini,per le condizioni meteo previste fino al pomeriggio. Il Sindaco,, che aveva convocato già ieri il comitato operativo comunale per monitorare la situazione e vietato l'apertura di parchi e cimiteri emanerà la relativa ordinanza di chiusura dei plessi scolastici., intanto, sullo spettacolo del cratere imbiancato è visibile a Napoli e provincia.con 524 passeggeri a bordo e oltre 200 membri di equipaggio, bloccate a largo delle coste di Bari. Le forti raffiche di vento, che in mattinata hanno superato i 50 nodi, stanno di fatto impedendo le manovre nel porto del capoluogo pugliese.