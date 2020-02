FCA, utile netto adjusted 2019 a 4,3 miliardi euro

(Teleborsa) -

Solidi risultati per Fiat Chrysler Automobiles che ha chiuso il 2019 con utile netto delle delle continuing operation di 2,7 miliardi di euro, in calo del 19% rispetto al 2018, ed un utile netto adjusted a 4,3 miliardi di euro (-9%).



"Il 2019 è stato un anno storico per FCA. Abbiamo continuato a creare valore per i nostri azionisti e intrapreso iniziative mirate alla crescita futura rafforzando in modo sostanziale la nostra posizione finanziaria, impegnandoci a investire in prodottichiave e perfezionando un Combination Agreement con PSA", ha commentato il CEO Mike Manley.



Consegne globali complessive per 4.418.000 veicoli, in calo del 9% rispetto all'anno precedente, principalmente per la riduzione degli stock presso la rete di vendita in Nord America. I ricavi netti hanno registrato una flessione del 2% a 108,2 miliardi.



Sotto il profilo della redditività operativa, l'EBIT adjusted si è attestato a a 6,7 miliardi di euro, con un margine del 6,2%, segnando un record grazie al buon andamento in Nord America (specie i marchi Ram e Jeep)



Free cash flow industriale pari a 2,1 miliardi di euro, miliardi di euro, con investimenti per 8,4 miliardi di euro.

Il titolo FCA già da questa mattina era in battuta e segna un rialzo del 3,15% in Borsa, sulle positive aspettative per i risultati ed i giudizi complessivamente positivi degli analisti.