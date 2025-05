Ferretti, portafoglio ordini record di 1,77 miliardi di euro a fine marzo. Utile +7,7%

Ferretti

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con unapari a 270,6 milioni di euro, in miglioramento dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 che era pari a 266,6 milioni, principalmente grazie agli ottimi risultati del segmento Made-to-measure. Al 31 marzo 2025 ilha raggiunto un nuovo record di 1.768,6 milioni di euro, in crescita di circa il 6,3% rispetto al 31 dicembre 2024 e di circa 7,6% rispetto al 31 marzo 2024.sono aumentati di circa il 5,0%, passando da circa 313,0 milioni nel Q1'24 a circa 328,5 milioni di euro nel Q1'25, grazie al forte portafoglio ordini accumulato nel 2023 e nel 2024, con una crescente quota dei segmenti degli yacht di maggiori dimensioni, Made-to-measure e Super yachts.L'è stato pari a 52,5 milioni di euro, con un incremento di circa l'8,9%. L'EBITDA adjusted margin è pari a 16,0%, in aumento di 60 punti base contro il 15,4% del Q1'24. L'è aumentato di circa il 7,7% passando da circa 22,2 milioni nel Q1'24 a circa 23,9 milioni di euro nel Q1'25.Laal 31 marzo 2025 era di 54,6 milioni di euro, rispetto ai 124,6 milioni al 31 dicembre 2024. Questa differenza dipende dall'assorbimento di capitale circolante, dovuto principalmente alla maggiore disponibilità di unità finite e non ancora vendute per il segmento composite negli Stati Uniti. Sebbene sia stato riscontrato un crescente interesse da parte dei clienti americani, anche negli ultimi saloni nautici di Miami e Palm Beach, e gli ordini su barche sopra i 30m (100ft) siano conclusi in numero sempre crescente, quelli relativi al segmento composite si stanno dimostrando più lenti, influenzati soprattutto dalle recenti incertezze politico-economiche. Tuttavia, questo ritardo potrebbe rivelarsi vantaggioso per il Gruppo, in quanto avendo già a disposizione composite yacht per la stagione 2025, ciò ci permetterebbe di evitare l'eventuale impatto dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti.Ferretti: Ricavi Netti Nuovo a 1.220-1.240 milioni di euro (da +4,0 a +5,7%), Adjusted EBITDA a 201-207 milioni di euro (da +5,8% a +8,9%), Adjusted EBITDA margin a 16,5-16,7% (da +30bps a +50bps). Confermata la guidance di medio termine.