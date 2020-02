Mediolanum, raccolta netta gennaio positiva per 789 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -chiude il mese di gennaio con una, mentre la raccolta netta infa segnare +150 milioni euro.Lea favore della clientela del Gruppo salgono nel mese ai. Per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, lanel mese di gennaio ammonta a 8,7 milioni.“Abbiamo esordito in questo 2020 nel migliore dei modi con una raccolta netta record di 789 milioni, anche grazie al grande successo riscosso dalla promozione attuata in Italia a inizio mese con la quale remuneriamo il 2% lordo sui vincoli in conto corrente", ha affermato l'Ad. "Sono certo che le operazioni messe in atto in questo gennaio, unitamente al recente rilancio dei Piani Individuali di Risparmio, ci riserveranno nei prossimi mesi grandi opportunità".