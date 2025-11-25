SCM SIM accelera nei primi 9 mesi 2025: margine +5%, utile netto a 320 mila euro

Solutions Capital Management SIM

SCM SIM, società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, ha registrato al al 30 settembre 2025, commissioni che sfiorano i 6,8 milioni di euro, nonostante le commissioni di performance siano più che dimezzate, in diminuzione solo del 2% rispetto a euro 6,9 milioni registrati al 30 settembre 2024.Nel dettaglio, le commissioni di consulenza in materia di investimenti sono pari a euro 1,13 milioni (+19% rispetto a euro 952 mila al 30/09/2024), le commissioni da consulenza generica sono pari a euro 1,86 milioni (euro 2,01 milioni al 30/09/2024), le commissioni da gestioni patrimoniali sono pari a euro 1,69 milioni (+9% rispetto a euro 1,54 milioni al 30/09/2024). Molto positivo il contributo delle commissioni del comparto assicurativo a euro 1,54 milioni, in crescita del 18% rispetto a euro 1,31 milioni al 30 settembre 2024. In riduzione le commissioni di performance a euro 436 mila, rispetto a euro 954 mila al 30 settembre 2024.Le commissioni passive risultano pari a euro 3,24 milioni, rispetto a euro 3,53 milioni registrati nel medesimo periodo del 2024.Il margine di intermediazione si attesta a euro 3,5 milioni, incrementandosi di oltre 170 mila euro rispetto a euro 3,31 milioni al 30 settembre 2024 (+5%).I costi operativi sono pari a euro 3,02 milioni, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (euro 2,93 milioni).Positivo il risultato netto di periodo che si attesta a euro 320 mila, in miglioramento di 27 mila euro rispetto al risultato di euro 292 mila al 30 settembre 2024.La raccolta netta da inizio anno è positiva per euro 38 milioni (euro 31 milioni al 30 giugno 2025); in particolare nell'assicurativo si registra una raccolta netta positiva per euro 19 milioni, quella in consulenza è negativa per euro 1,3 milioni, mentre la raccolta netta in gestione patrimoniale è positiva per euro 20 milioni.La struttura commerciale, al 30 settembre, conta 52 consulenti finanziari e assicurativi (53 al 30 giugno), stabilizzata dopo un periodo segnato da iniziative di razionalizzazione volte a consentire l'uscita delle risorse inattive.Gli asset under management si attestano a 960 milioni di euro, rispetto a euro 926 milioni registrati al 30 giugno 2025, di cui euro 251 milioni in consulenza, euro 300 milioni in gestione patrimoniale, euro 345 milioni nel comparto assicurativo ed euro 64 milioni in SCM Sicav