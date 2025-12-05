Milano 12:34
Banca Mediolanum: raccolta da 1,16 miliardi a novembre, 10,4 miliardi da inizio anno

(Teleborsa) - Banca Mediolanum, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso novembre 2025 con risultati commerciali pari a 1,56 miliardi di euro, di cui: raccolta netta totale di 1,16 miliardi di euro, 10,40 miliardi YTD; raccolta netta in risparmio gestito a 854 milioni di euro, 8,17 miliardi YTD; nuovi finanziamenti erogati a 375 milioni di euro, 3,56 miliardi YTD; premi polizze protezione a 22 milioni di euro, € 220 milioni YTD.

"I dati commerciali di novembre testimoniano una crescita su tutti i fronti, avvicinandoci ulteriormente agli obiettivi che ci siamo posti per il 2025 - ha commentato l'AD Massimo Doris - Conseguire in 11 mesi una raccolta totale superiore ai 10 miliardi è senza dubbio una tappa significativa che conferma la fiducia dei clienti che scelgono di affidare sempre più risparmio a Banca Mediolanum. Al tempo stesso è evidente la capacità di saper attrarre nuova clientela, viste le 185.000 acquisizioni da inizio anno, di cui 18.500 nel solo mese di novembre".

"Ma ciò di cui sono particolarmente soddisfatto è il valore della nostra offerta di soluzioni di investimento: con 854 milioni di euro di raccolta netta gestita nel mese e 8,17 miliardi da inizio anno, abbiamo già a novembre superato il risultato dell'intero 2024, che con 7,64 miliardi rappresentava il nostro anno record - ha aggiunto - Guardiamo pertanto, ancora una volta, ad una chiusura d'anno estremamente forte sia per quantità sia per qualità dei risultati".
