TakeTwo Interactive Software crolla al Nyse, pesano i conti del trimestre

(Teleborsa) - Forte ribasso per il titolo, che presenta un rosso dell'11,51%.A pesare sul titolo sono i. Il periodo si è chiuso con undi 163,64 milioni di dollari, pari a 1,43 dollari per azione, in calo rispetto ai 179,95 milioni (1,57 dollari) registrato nello stesso periodo di un anno prima. Isono scesi del 25,5% a 930,13 milioni dagli 1,24 miliardi dell’anno precedente.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dello. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 116,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 111,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 120,8.