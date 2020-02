Commercio, Trump: "Negoziare seriamente accordo con Ue"

(Teleborsa) - "L'Europa ci ha trattato molto male". Ne è convintoche ha parlato dei rapporti con il Vecchio Continente durante un intervento alla Casa Bianca prima di una riunione con i governatori di vari Stati.Per Trump "è giunto il". Il presidente Usa vorrebbe, infatti, che i Paesi membri dell'Ue aprissero i loro mercati ai prodotti americani, in particolare quelli agricoli.Una tendenza che era stata sottolineata, in mattinata, dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti il quale, in riferimento ai rapporti Usa-Cina, ha affermato la necessità da parte degli Stati Uniti di "continuare a guardare verso altri mercati di sbocco, tra cui quello europeo, in attesa del rilancio degli acquisti cinesi".