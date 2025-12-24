Milano 23-dic
Economia
Commercio.Network, iscritta da Consob nell'elenco dei responsabili dei registri per circolazione digitale
(Teleborsa) - Consob ha approvato l'iscrizione di Commercio.Network nella sezione 3 dell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale del quale all'articolo 19 del Decreto FinTech e all'articolo 5 del Regolamento DLT.

Si tratta di una blockchain lanciata nel 2019 e gestita da oltre 90 aziende IT. Nel 2025 ha lanciato quattro piattaforme che permettono di trasformare beni reali come affitti immobili, licenze software , azioni, obbligazioni o qualsiasi altro bene o servizio di valore in certificati di proprietà o diritti di utilizzo digitali chiamati token.
