Banca Mediolanum, l'utile 2019 sale a 565 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - L’esercizio 2019 disi è concluso con il miglior risultato di sempre, pari ae si contraddistingue per il significativo incremento del Margine di Contribuzione e del Margine Operativo, in crescita rispettivamente del 20% e del 50%.Il totale delleè salito alla cifra record di 84.716 milioni, maggiore del 14% rispetto alla fine del 2018, grazie al positivo contributo della raccolta netta e all'ottimo andamento dei mercati verificatosi nel corso dell’anno.Laè stata infatti positiva per 4.064 milioni, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto 2.952 milioni comprovando come sempre la qualità del mix di prodotti e soluzioni ad alto valore aggiunto per la clientela.Gli Impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 10.354 milioni, in crescita del 16% rispetto al 31 dicembre 2018, ovvero circa 1,5 miliardi in più.Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 dicembre 2019 è pari al 19,5%, confermandosiIl Consiglio di Amministrazione proporrà unrelativo all'utile 2019 di, al lordo delle eventuali ritenute di legge.Considerando l', ne consegue un totale dei dividendi relativi all'esercizio 2019 pari a 0,55 euro per azione, in aumento del 38% rispetto all'importo distribuito nell'esercizio precedente e che al prezzo di chiusura del 10 febbraio rappresenta un dividend yield del 6,5%.