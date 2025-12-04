Il calendario societario 2026 di Banca Mediolanum

(Teleborsa) - La Società che opera nel settore bancario e assicurativo
ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno e le conference call
per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.
I vertici di Banca Mediolanum
prevedono inoltre, subordinatamente alle decisioni delle competenti autorità oltreché dei competenti organi aziendali, che il saldo del dividendo
per l'esercizio 2025
venga pagato nel mese di aprile
e l'acconto sui dividendi 2026
nel mese di novembre
. Martedì 03/02/2026CDA:
Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizioAppuntamento
: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari Giovedì 12/03/2026CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari Giovedì 16/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 Giovedì 07/05/2026CDA
: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari Giovedì 30/07/2026CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari Martedì 10/11/2026CDA
: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendiAppuntamento
: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari