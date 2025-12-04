Milano 16:43
Il calendario societario 2026 di Banca Mediolanum

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Il calendario societario 2026 di Banca Mediolanum
(Teleborsa) - La Società che opera nel settore bancario e assicurativo ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.
I vertici di Banca Mediolanum prevedono inoltre, subordinatamente alle decisioni delle competenti autorità oltreché dei competenti organi aziendali, che il saldo del dividendo per l'esercizio 2025 venga pagato nel mese di aprile e l'acconto sui dividendi 2026 nel mese di novembre.



Martedì 03/02/2026
CDA: Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari

Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari

Giovedì 16/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025

Giovedì 07/05/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari

Giovedì 30/07/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari

Martedì 10/11/2026
CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari
