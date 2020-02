Wall Street chiude ancora in rialzo e aggiorna record

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, che sembra aver buttato definitivamente alle spalle l'incubo Cotronavirus, per concentrarsi su temi più interni. Iltermina in vantaggio a 29.276,82 punti (+0,60%); sulla stessa linea lo, che arriva a 3.352,09 punti. Sale il(+1,23%), come l'S&P 100 (0,8%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,35%),(+1,26%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,64%),(+2,32%),(+1,88%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%.Al top tra i, si posizionano(+4,52%),(+3,24%),(+3,10%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,60%.In caduta libera, che affonda del 4,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%.